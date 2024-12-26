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        Haberler Gündem Antakya'da mağara kilisesinde Noel ayini: Hristiyanlığın ilk kilisesi Antakya Saint Pierre

        Antakya'da mağara kilisesinde Noel ayini: Hristiyanlığın ilk kilisesi Antakya Saint Pierre

        Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, 6 Şubat depremlerinde kiliselerinin yıkılması nedeniyle geleneksel Noel ayinini, Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinen ve doğal bir mağaranın içine inşa edilen Antakya Saint Pierre Kilisesi'nde yaptı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 26.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:23
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        Antakya'da mağara kilisesinde Noel ayini
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        Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinen ve bir mağaranın içine kurulu olan Antakya Saint Pierre Kilisesi, Noel ayinine ev sahipliği yaptı. Hatay'da Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, kiliselerinin 6 Şubat depremlerinde yıkılması nedeniyle geleneksel Noel ayinini, Antakya Saint Pierre Kilisesi'nde gerçekleştirdi.

        Ayini, Patrik Vekili Kıdemli Peder Pavlus Orduluoğlu, Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti. Kilisede Hristiyan vatandaşlar, mumlar yakıp, dualar etti. Ayinin ardından dünyaya barış mesajları verildi.

        Doğal mağara kiliseye dönüştürülmüş

        Antakya'daki Habib-i Neccar Dağı yakınında yer alan Antakya Saint Pierre Kilisesi, doğal bir mağara içerisine yapılan eklemelerle kiliseye dönüştürülmüş.

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        Kilisenin kesin yapım tarihi bilinmiyor ancak, İsa'nın on iki havarisinden biri olan Aziz Petrus’un ilk vaaz verdiği yer olduğuna ve mağarada cemaatin ilk kez 'Hıristiyan' adını aldığına inanılıyor. Bu nedenle St. Pierre Kilisesi Hıristiyanlığın ilk kilisesi olarak biliniyor.

        Kilise, Aziz Petrus’un ilk Papa olarak kabul edilmesiyle Katolik inancının dünyaya yayılmasında bir merkez konumunu almıştır.

        Fotoğraf: AA

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        #Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı
        #Antakya Saint Pierre Kilisesi
        #hatay antakya noel ayini
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