Antakya'da mağara kilisesinde Noel ayini: Hristiyanlığın ilk kilisesi Antakya Saint Pierre

Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinen ve bir mağaranın içine kurulu olan Antakya Saint Pierre Kilisesi, Noel ayinine ev sahipliği yaptı. Hatay'da Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, kiliselerinin 6 Şubat depremlerinde yıkılması nedeniyle geleneksel Noel ayinini, Antakya Saint Pierre Kilisesi'nde gerçekleştirdi.

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Ayini, Patrik Vekili Kıdemli Peder Pavlus Orduluoğlu, Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti. Kilisede Hristiyan vatandaşlar, mumlar yakıp, dualar etti. Ayinin ardından dünyaya barış mesajları verildi.

Doğal mağara kiliseye dönüştürülmüş Antakya'daki Habib-i Neccar Dağı yakınında yer alan Antakya Saint Pierre Kilisesi, doğal bir mağara içerisine yapılan eklemelerle kiliseye dönüştürülmüş. REKLAM Kilisenin kesin yapım tarihi bilinmiyor ancak, İsa'nın on iki havarisinden biri olan Aziz Petrus’un ilk vaaz verdiği yer olduğuna ve mağarada cemaatin ilk kez 'Hıristiyan' adını aldığına inanılıyor. Bu nedenle St. Pierre Kilisesi Hıristiyanlığın ilk kilisesi olarak biliniyor.

Kilise, Aziz Petrus’un ilk Papa olarak kabul edilmesiyle Katolik inancının dünyaya yayılmasında bir merkez konumunu almıştır. Fotoğraf: AA