Barcelona'nın 16 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati tarihe geçti! Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlarken Borussia Dortmund'a konuk olan Katalan ekibinde ilk 11'de sahaya çıktı!

EN GENÇ FUTBOLCU OLDU

Gine Bissaulu genç futbolcu, bu zorlu mücadelede Ernesto Valverde'den formayı alarak Barcelona tarihine geçti! Fati, Katalan ekibi tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde bir maça ilk 11'de başlayan en genç futbolcu oldu.

REKORU MESSI'DEN DEVRALDI!

Barcelona'nın yaşayan efsanesi Lionel Messi, Dortmund maçına yedekte başlarken rekorunu da Fati'ye devretti. 16 yıl 321 günle tarihe geçen Fati, Messi'nin 17 yıl 166 günle elinde bulundurduğu bu rekoru Arjantinli'den devraldı.

LA LIGA'DA DA TARİHE GEÇMİŞTİ!

Barcelona, La Liga'nın 3. haftasında Osasuna ile 2-2 berabere kalırken Ansu Fati, bir rekor daha kırmıştı. 51. dakikada gol atan 16 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihinin La Liga'da gol atan en genç futbolcusu olmuştu. Fati ayrıca, La Liga tarihinde de gol atan en genç 3. futbolcu olarak ismini yazdırmıştı.