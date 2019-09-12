Anoreksiya Nevroza nedir?

12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anoreksiya Nevroza psikolojik olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Oldukça sık rastlanılan bu rahatsızlık daha çok kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Genelde ergenlik döneminde sıkça görülen bu rahatsızlık, ileriki yaşlarda nadiren ortaya çıkmaktadır. Toplum içerisinde zayıflama hastalığı olarak da adlandırılmaktadır.
Genelde psikolojik sorun yaşayan ve takıntılı bir kişiliğe sahip kişilerde daha sık ortaya çıkmaktadır. Fiziksel görünümleri itibariyle daha iyi görünmek isteyen ve bu nedenle zayıflamak ihtiyacı duyan kişilerde oluşmaktadır. Bu durumun ilerlemesi ile ciddi boyutlarda fiziksel hastalıkların olmasını tetiklemektedir. Ruhsal olarak ciddi şekilde ilerlemesi ile ölümlere kadar gidebilen sonuçlar meydana gelir. Bu rahatsızlığın tedavi edilmesi oldukça zordur. Özellikle yalnızlık içerisinde kendiyle kalan, ailevi bağları zayıf olan, sevgi ve ilgi görmeyen, toplum tarafından dışlanan, duygusal çöküntü yaşayan gençlerde daha sık görülmektedir.
Kilosunu takan ve bu durumundan memnun olmayan genç kızlar bu tarz yollara başvurarak zayıflama çabası içine girerler. Bu durumun içerisinde olduklarını fark etseler dahi etrafına yansıtmadan çekinirler. Bu yüzden daha da ileri boyutlara taşınması olasılığı yükselmektedir. Bu durumda olan kişi zayıfladığını kabul etmez ve sürekli şişman olduğuna inanarak devam eder. Yardım edilmesine tepki gösterir ve zaman içersinde kendini aileden, arkadaşlardan ve toplumdan soyutlamaya başlar. Kendi iç dünyasına kapanarak, özgüvenini yitirmiş, mutsuz ve çaresiz hissederler.
Anoreksiya Nevroza hastalığında sık görülen belirtiler; çok az yemek tüketimi ve az uyuma şeklinde belirir. Kısa süre içerisinde de aşırı kilo verme baş gösterir. Bu durumu yaşayan kişiler; aşırı egzersiz, daima şişman olduğunu düşünme, korku yaşama, yemek yememek için bahaneler uydurma, yemek değiştirme, aşırı kilolu olmadan yakınma, diyet yiyecekler yeme, adet düzensizliği yaşama ve kansızlık durumları ortaya çıkmaktadır.
Adet görmesi de bu durumda ortadan kalkabilir. Yediğinde sürekli yediğini kusarak çıkarmaya çalışırlar, baş dönmeleri, durgun zihin hali, hafıza kaybı, sürekli üşüme ve daha birçok şikayetler ile hayatı üzerinde olumsuzluklar baş göstermektedir.
Anoreksiya Nevroza ile ciltte aşırı tüylenme ortaya çıkmaktadır. Hormonal dengenin bozulması ile bu durum yaşanır. Ayrıca; uykusuzluk, kalp çarpıntısı, böbreklerin iflas etmesi, kalp krizi riski, kemiklerde güçsüzlük, bağışıklık sisteminin bozulması, sindirim sisteminin bozulması, metabolizmanın yavaşlaması, nefes darlığı, şişkinlik, kabızlık, gibi birçok rahatsızlığa neden teşkil etmektedir.
Aşırı yeme ve kusma ile yemenin kısıtlanması olarak iki şekilde oluşur. Aşırı yeme ve sonrasında kusma da kişi kontrollü davranır; yediklerini çıkartarak kilo vermek ister. Bunun için bazı idrar söktürücü ya da müshil gibi ilaçlar kullanır. Diğer türde yemek yemeği engelleyerek kusmadan az ya da hiç yemeyerek kilo vermeye çalışılır. Her iki durumda ciddi boyutlarda sorunlara yol açmaktadır.
Anoreksiya Nevroza, hastalığında tedavi oldukça güç ve uzun süreli olur. Kişi kabul etmediği takdirde ikna edilmeye çalışılır. Bu durumun tekrar etme olasılığı nedeni ile hastanede gözetim altında tedavi sağlanmaktadır. Uzun süreli olarak aralıklarla tedavisine devam edilmesi çok ilerlemediyse bir şekilde diğer sağlık sorunlarının da giderilmesi ile kontrol edilebilir. Ancak aşırı ilerlemesi halinde tedavi imkanı olmadığı için daha sık ölümle karşılaşılabilen bir son ortaya çıkmaktadır.
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