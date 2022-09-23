Annesinin yanında motosikletli genci 7 kez bıçakladı! Minibüsçü dehşeti!

İstanbul Ümraniye'de geçen çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde insanın tüylerini diken diken eden bir dehşet yaşandı.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre minibüs sürücüsü, Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı.