Annesinin sevgilisiyle beraber oldu, kocasını ona öldürttü!

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Türkiye 2010 yılında önemli olaylara sahne oldu. Siyasette yaşananlar dışında o yıl Süper Lig şampiyonu Bursaspor oldu.

Bursaspor Süper lig tarihinde 4 büyüklerden sonra şampiyon olarak ismini tarihe yazdıran ikinci Anadolu takımı oldu. O günlerde gazetelerde yer almaya başlayan bir cinayet ise günlerce konuşuldu.

HAMAM ÇIKIŞI ÖLDÜRÜLDÜ Tarih yaprakları 20 Ocak’ı gösteriyordu. İstanbul soğuk bir günü yaşıyordu. Polis İmdat’a gelen bir ihbar haber merkezini hareket geçirdi. Gelen ihbara göre Pendik’te bir kişi silahlı saldırıya uğramıştı. Haber merkezi, olay bölgesine ilçe ekiplerini gönderirken, o gün Cinayet Büro Amirliği’nde görevli olan 45 152 kodlu polis memuru Aziz Keskin’in ekibi anons edilerek olay yerine gönderildi. Keskin olay yerine vardığında, öldürülen kişinin Mehmet K. olduğunu tespit etti. Mehmet K., hamam çıkışında öldürülmüştü. REKLAM

BİR İNŞAAT İŞÇİSİ NEDEN ÖLDÜRÜLÜR? Yapılan kimlik tespiti ve olay yerindeki incelemelerde elde edilen detaylar hem haber merkezine hem de sıralı amirlere bildirildi. Öldürülen kişinin adı Mehmet K.’ydı ve İstanbul’da inşaat işçisi olarak çalışıyordu. Olayın oluş şekline bakıldığında Mehmet K.'nın pusuya düşürüldüğü ya da takip sonucu öldürüldüğü anlaşılıyordu? Peki bir inşaat işçisi neden öldürülmüş olabilirdi? Aziz Keskin ve daha sonra dosyaya yardım edecek cinayet uzmanı Orhan Elmacı, bu soruların peşine düştü.

PLANLI BİR CİNAYETE BENZİYORDU Olay, polisin “C bölgesi” olarak adlandırdığı bölgede işlenmişti. Daha sonra yakalanacak şüphelileri adliyeye götürecek olan Cinayet Büro'nun önemli isimlerinden biri de cinayet uzmanı Orhan Elmacı’ydı. Elmacı, birçok önemli dosyada yer alan deneyimli isimlerden biriydi. O dönem yaşananları anlatan emekli polis memuru Orhan Elmacı, “Arkadaşlarımızın çok iyi çalıştığı bir cinayet dosyasıydı bu. Arkadaşlar, öldürülen kişinin bir kan davası kurbanı olup olmadığı yönünde hemen bir çalışma yaptı. Çünkü bu kişi hamam çıkışında öldürülmüştü ve katili bu kişinin orada olduğunu biliyordu. Bu da bizim için planlı bir cinayet olduğunu ifade ediyordu. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda olayın bir kan kan davası ile ilgisinin olmadığını tespit edildi. Bundan sonra çalışma diğer ihtimaller üzerinde yürümeye başladı” dedi. REKLAM

EN SON EŞİYLE KONUŞMUŞTU En son eşiyle telefon görüşmesi yaptığını anlatan Elmacı, “Maktul evliydi ve ailesi Erzincan’da yaşıyordu. Telefon kayıtları incelendi. Maktulün en son görüştüğü kişi eşiydi. Bu arada arkadaşlarımız olay bölgesinde de tanık olabilecek bazı kişilerle de konuşmuştu. Olayı gerçekleştiren kişi cinayeti pompalı tüfekle gerçekleştirmişti. Eşkali falan alındı” şeklinde konuştu.

KAYNANASININ SEVGİLİSİYLE TARTIŞMIŞ İlk başta çok dikkat çekmeyen bu cinayet vakası gazetelerin tek sütununda yer almıştı. Ancak Cinayet Masası'nın dedektifleri, olayı bu kadar da küçümsemiyorlardı. Dosyaya bakan ekip Erzincan’a gitti. Öldürülenin eşi ile bazı akrabalarıyla bire bir görüşme yapacaklardı. Ekipler bir ipucu elde etmek için binlerce kilometre yol yaptı. Erzincan’da ifade aldıklarını anlatan Elmacı, “Bizim arkadaşlar Erzincan’da aldıkları ifadeler ve yaptıkları araştırmada, öldürülen kişinin bir süre önce kaynanasının sevgilisiyle daha önce Erzincan’da tartıştıklarını tespit etti. Adam bizim maktulden dayak yemişti. Bu önemliydi tabi. Acaba bu sevgili dayak yediği için cinayeti işlemiş olabilir miydi? Hemen ortaya bu soru işareti çıktı" dedi. REKLAM ÇARPIK İLİŞKİLER ÇIKMAYA BAŞLADI Kaynananın sevgilisi Mahsun Y.’nin ifadesinin alındığını anlatan Elmacı şöyle devam etti: “Arkadaşlarımızın baş şüphelisi bu adam oldu. Bunun ifadesini aldılar. Ve sonra serbest bıraktılar. İfadesi alınırken, hal ve davranışlarına bakıldı. Bizim sorgu tekniklerinden birisidir karşımızdaki kişinin hal ve davranışlarını iyi izlemek. Bu kişi mercek altına alındı. Tabi bu kişi şüphelimiz ise bunu öncelikle maddi delillerle tespit etmemiz lazım yoksa yaptığınız her şey boşa çıkar. Maktulün en son görüştüğü kişi karısıydı. Karısından da şüphelendik. Bu yüzden karısı sonraki telefon görüşmelerini kimlerle yapmıştı merak ettik. Arkadaşlarımız bunları araştırırken, yaşanan yasak aşk ilişkileri bir bir çıkmaya başladı.” KARISI ÖNCE EŞİNİ SONRA MAHSUN’U ARAMIŞ Ortaya çıkan telefon kayıtları şaşırtıcıydı. Öldürülen Mehmet K.’nın eşinin telefon görüşmelerinde, kocasını arayan Sevgi K. ardından annesinin sevgilisi Mahsun Y.’yi aramıştı. Yapılan incelemede Mahsun Y.’nin olay günü İstanbul’da olduğu saptandı. Polis ekipleri hemen Mahsun Y.’nin bir resmini aldı. Resmini görgü tanıklarına gösterdiklerini anlatan Elmacı “Arkadaşlarımız elde edilen bu bilgilerle soruşturmayı genişletti. Bazı görgü tanıklarına gösterilen şüphelinin fotoğrafı için ‘evet buydu’ diye teyit gelince katilimiz belli olmuştu artık” dedi. REKLAM

YASAK AŞK CİNAYETİ ÇIKTI Bu çalışma tam 3 ay sürdü. Yapılan çalışmalarda şok eden ayrıntılara ulaşılmıştı. Cinayet ekipleri, sıradan bir cinayet gibi görünen olayın bir yasak aşk cinayeti olduğunu belirledi. Buna göre Mehmet K.’yı karısı Sevgi K. öldürtmüştü. Ve cinayeti annesinin 10 yıllık sevgilisi Mahsun Y.’ye yaptırmıştı. İlişki zinciri bununla kalınmıyordu. Sevgi K., annesinin 10 yıllık sevgilisi olan Mahsun Y. ile yasak aşk yaşıyordu. Ve aradaki engeli kaldırtmak için kocasını hem annesinin hem de kendisinin sevgilisi olan Mahsun Y.’ye işletmişti. ANNE ŞOK OLDU Bu ilişki ağının ortaya çıkmasının ardından cinayet ekipleri Erzincan’a bir kez daha giderek operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda öldürülen Mehmet K.’nın eşi Sevgi K., annesi Melek Ö. ve katil zanlısı Mahsun y.’yi gözaltına aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin sorguya alındığını anlatan Elmacı “Tabi ortaya çıkan bu ilişkiler anneyi şok etti. Anne de bilmiyormuş. Arkadaşlarımız olayla ilgili telefon kayıtları, görgü tanıkları ifadeleri konusunda çok iyi deliller elde etti. Şüpheli susma hakkını kullandı ama sevgilisi yani öldürülen kişinin karısı olayı anlattı” ifadelerini kullandı. REKLAM ÖLDÜRÜLENİN DE YASAK İLİŞKİDEN ÇOCUĞU ÇIKTI Olayla ilgili ortaya çıkan bu çarpık ilişkiler bunlarla kalmadı. İfadesi alınan Mehmet K.’nın eşinin anlattığı iddialar, ilişki ağına bir yenisini ekliyordu. Buna göre, eşinin de yasak bir ilişki yaşadığı ve o ilişkiden bir çocuğu olduğunu iddia etti. Olayı azmettirdiği iddiasıyla suçlanan Sevgi K. poliste verdiği ifadesinde “Eşim benimle evlenirken başka birisiyle birlikteydi. Ondan ayrıldığını söylemesi üzerine ona kaçtım ve evlendik. İlk başlarda mutluyduk ve iki çocuğumuz oldu. Ancak bir süre sonra onun eski sevgilisinden ayrılmadığını ve bir çocukları olduğunu öğrendim. Daha sonra cezaevinde bulunan ağabeyimin eşi ile de aralarında mesajlaştıklarını tespit ettim. Daha sonra annemin 10 yıllık sevgilisi ile aramızda ilişki başladı. Bu sırada Erzincan’a gelen kocam ile sevgilim Mahsuni Y. başka bir konudan kavga ettiler. Mahsuni, kavga sırasında dayak yediği için ona karşı çok öfkeliydi. Ona eşimin kaldığı yerin, çalıştığı işyerinin adresini verdim ve İstanbul’a gönderdim. Olay günü kocama telefon ederek nerede olduğunu sordum. Bana hamamda olduğunu söyleyince Mahsuni’yi arayıp oraya gitmesini istedim. O öldükten sonra Mahsuni ile birlikte daha rahat bir hayat yaşayacaktım.” dedi. REKLAM

Emekli cinayet uzmanı Orhan Elmacı ANNENİN HİKAYESİNDE DRAM ÇIKTI Ortaya çıkan inanılmaz ilişkiler sonrası cinayete yardım ve yataklık suçundan gözaltına alınan anne Melek Ö. “Küçük yaşta bir öğretmenle evlendim. Biri kız 3 çocuğumuz oldu. Bir süre sonra kocam beni bırakarak kaçtı. Çocuklarımı güçlükle okuttum. Ancak aksilikler peşimizi bırakmadı. Büyük oğlum gasp suçundan 25 yıl hapis cezası aldı. Diğer oğlum Fırat nehrine atlayarak intihar etti. Son olarak kızım Sevgi de benim sevgilimi elimden aldı ve ona cinayet işlettiğini öğrendim” dedi. BASINDA BU KEZ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Sıradan gibi görünen cinayetin nedenlerinin ortaya çıkarılmasının ardından basın bu olaya büyük ilgi gösterdi. Şüphelileri o gün adliyeye götüren emekli polis memuru Orhan Elmacı “Her olayın ilginç bir hikayesi oluyor. Bu da onlardan biri oldu. O gün şahısları biz adliyeye götürdük. Bir dosyada öylece kapanmış oldu” dedi. BİRÇOK DOSYAYA BAKTI Orhan Elmacı tam 23 yıl Cinayet Büro Amirliği’nde çalıştı. Birçok önemli dosya çözdü. Cinayet masasında en uzun çalışan polis memurlarından biri oldu. Elmacı 2021’de emekli oldu.