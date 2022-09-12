Annesinin altın dişleri için 2 ton fındık verecek!

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki Sait Karacı’nın annesi Behiye Karacı (95) 7 Ağustos gecesinde vefat etti. Yaşlı kadının ağzında vefat etmeden önce bulunan 2 adet altın diş, iddiaya göre o gece ağzından alındı.
BİR AYDIR KAYBOLAN DİŞLERİ ARIYOR
İHA'da yer alan habere göre annesinin, çalındığını ileri sürdüğü altın dişleri bir aydır arayan ve olumlu bir sonuca ulaşamayan Sait Karacı, dişleri getirene bu yılın mahsulü olan 2 ton fındığı vereceğini belirtiyor.
"VEFAT ETMEDEN DİŞLERİ AĞZINDAYDI"
Sait Karacı, annesine vefat etmeden önce yemek yedirdiklerini ve altın dişlerinin durduğunu, vefat ettiği gecenin sabahında kaybolduğunu ifade ederek, “Annemin öldüğü gece saat 02.00-03.00 arasında dişleri çalınmış. Zaten 01.15 gibi annem vefat etti.
"VEFAT ETMEDEN DİŞLERİ AĞZINDAYDI"
Ölmeden önce dişler ağzındaydı, ablam ve ben yemeğini vermiştik. Hatta yemeğini vermeden önce dişlerin yatağın altındaydı ve konuşamadı, yastığın altında olduğunu söyleyince yıkayıp ağzına taktık, sonrasında da yemek yedirdik. O esnada altın dişleri ağzında duruyordu. Sonra vefat etti, aradan o kadar zaman geçti ancak dişler bize geri gelmedi. İki tane üst tarafta altın dişi vardı o zamandan bu yana kayıp” dedi.
"DİŞLERİ GETİRENE 2 TON FINDIK"
“Annemin altın dişlerini bulana ve getirene bu senenin 2 tonluk fındık mahsulünü veriyorum” diyen Sait Karacı, “Ben o dişleri, anneme ait olduğu için mezarına koyacaktım, diş hatıra olsun diye saklanmaz. Bu dişleri getirene 2 ton fındığımı veriyorum.
"RESMEN ÖLÜYÜ SOYMUŞLAR"
Eğer birisi çaldıysa, şeytana uyduysa geri getirsin. Çok para yapmaz, en fazla 2 bin TL yapar, ben kendisine 100 bin TL’lik fındık veriyorum. Kim aldıysa o altın dişlere mi kalmış, resmen ölüyü soymuşlar. Bir aydan fazla oldu halen ses yok, bu bende bir acı, burukluk olarak kaldı” diye konuştu.
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