Annesini rehin aldı, polislere saldırdı

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kerim K. (38), tartıştığı annesi Feride K.'yı (62) eve kilitledi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen elindeki bıçakları bırakmayan ve ekiplere de saldırıp zor anlar yaşatan Kerim K., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi 1001 sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kerim K. ile alzaymır hastası yürüme engelli annesi Feride K. (62) arasında evin balkonunda tartışma çıktı. Ardından annesini eve kilitleyen Kerim K., elindeki bıçakla rehin aldı ve mahalle sakinlerini tehdit etmeye başladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA

EKİPLERE SALDIRDI

Olay yerine ilk olarak gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timleri, Kerim K.’yı elindeki bıçakları yere bırakması için uyardı. Tüm uyarılara rağmen rehin aldığı tekerlekli sandalyedeki annesi Feride K.'yı tehdit etmeye devam eden, elindeki bıçakları bırakmayan ve polis ekiplerine bıçakla saldıran Kerim K., polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Sol bacağından vurulan Kerim K., bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde Kerim K.’nın polis ekiplerine saldırması ve bacağından vurularak etkisiz hale getirilmesi görüntülere yansıdı.

"ABLAMA SALDIRMIŞ POLİSLER DE ETKİSİZ HALE GETİRMİŞ"

Olayın ardından rehin alınan Feride K.'nın ağabeyi Arif Tanrıver (54), "Yeğenimin psikolojisi bozuktu. Ablama saldırmış. Direndiği için polisler gelmiş. Polisler de saldırdığı için ve annesine karşı geldiği için etkisiz hale getirmiş. Havaya 3 kere ateş etmişler en sonunda da ayağından vurmak zorunda kalmışlar. Psikolojisi kötü olduğu için 10 senedir ilaç kullanıyor" diye konuştu.

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