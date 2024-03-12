Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oğlu 25 yaşındaki Furkan T., tarafından bıçaklanan 48 yaşındaki Canan K., hayatını kaybetti. Katil zanlısının olayın ardından karakola gidip annesini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Zanlı Furkan T'nin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor
Çanakkale'de kan donduran olay Gelibolu ilçesindeki Camikebir Mahallesi, Fikirli Sinan Sokak'taki apartmanın birinci katında yaşandı.
ANNE İLE OĞLU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre Canan K. (48) ile oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
BIÇAKLA ANNESİNİ YARALADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan T, bıçakla annesini yaraladı.
KARAKOLA GİDİP OLAYI ANLATTI
Zanlının, karakola giderek annesi Canan K'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Canan K'nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlı Furkan T'nin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.