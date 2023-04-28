Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Annesi ve abisine tam 24 yıl sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de kavuştu

Show TV’nin ilgiyle izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında herkesi gözyaşlarına boğan anlar yaşandı. 29 yaşındaki Burcu Karatosun, 5 yaşında ayrıldığı ailesine kavuşmak için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvurmuştu. Didem Arslan Yılmaz, 24 yıl önce ailesinden ayrı düşen Burcu'yu annesi ve abisiyle buluşturdu

Giriş: 28.04.2023 - 20:54 | Güncelleme: ABONE OL
Annesi ve abisine tam 24 yıl sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de kavuştu
24 yıllık hasret son buldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Burcu Karatosun, annesi Sevim ve babası İsrafil boşandıktan sonra 2 kardeşiyle birlikte sosyal hizmetler yurduna bırakıldı.

Birkaç ay içinde evlat edinildikten sonra öz annesiyle tüm bağı koptu. Erkek kardeşiyle yıllar sonraki buluşmasını gözyaşları içinde anlatan Burcu’nun hikayesi stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Annesi, babası ve abisini bulmak için seneler sonra harekete geçen Burcu’nun 24 yıllık hasreti Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de son buldu. 27 Nisan’da yayınlanan programın ardından Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, 1 günde anne Sevim ve abi Taşkın’ı buldu.

Çocuklarını kendisinin değil, annesinin verdiğini belirten Sevim Hanım, kızını yıllarca aradığını ancak bulamadığını söyledi. Anne-kızın büyük buluşması tüm stüdyoyu derinden etkiledi. 18 yaşındayken anne ve babasına kendisi ulaşan abi Taşkın ise kardeşlerini hep merak ettiğini ancak ulaşamadığını anlattı.

Bir günde çifte mutluluk yaşayan Burcu tam 24 yıl sonra Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosunda hem annesine hem de abisine kavuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tokat'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Tokat'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Polisi görünce bırakıp kaçtığı çanta fünye ile patlatıldı
Polisi görünce bırakıp kaçtığı çanta fünye ile patlatıldı
Hıdırellez ne zaman?
Hıdırellez ne zaman?
MSB: Sudan'daki 101 vatandaşımız yurda getirildi
MSB: Sudan'daki 101 vatandaşımız yurda getirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.