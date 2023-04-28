24 yıllık hasret son buldu

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Burcu Karatosun, annesi Sevim ve babası İsrafil boşandıktan sonra 2 kardeşiyle birlikte sosyal hizmetler yurduna bırakıldı. Birkaç ay içinde evlat edinildikten sonra öz annesiyle tüm bağı koptu. Erkek kardeşiyle yıllar sonraki buluşmasını gözyaşları içinde anlatan Burcu’nun hikayesi stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Annesi, babası ve abisini bulmak için seneler sonra harekete geçen Burcu’nun 24 yıllık hasreti Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de son buldu. 27 Nisan’da yayınlanan programın ardından Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, 1 günde anne Sevim ve abi Taşkın’ı buldu.

Çocuklarını kendisinin değil, annesinin verdiğini belirten Sevim Hanım, kızını yıllarca aradığını ancak bulamadığını söyledi. Anne-kızın büyük buluşması tüm stüdyoyu derinden etkiledi. 18 yaşındayken anne ve babasına kendisi ulaşan abi Taşkın ise kardeşlerini hep merak ettiğini ancak ulaşamadığını anlattı.

Bir günde çifte mutluluk yaşayan Burcu tam 24 yıl sonra Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosunda hem annesine hem de abisine kavuştu.