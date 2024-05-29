Annesi ile babasını öldürdü!
Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir'de yürek yakan bir aile dramı yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu söylenen genç tartıştığı anne ve babasını öldürdü. Anne babasını öldürdükten sonra intihar etmeye kalkıştı. Evin küçük kızı olaylar sırasında dışarıdaydı.
Giriş: 29.05.2024 - 22:55 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:57
Olay, İzmir'de meydana geldi.
İzmir'de yürek yakan bir aile dramı yaşandı.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu söylenen genç tartıştığı anne ve babasını öldürdü.
Anne babasını öldürdükten sonra intihar etmeye kalkıştı.
Evin küçük kızı olaylar sırasında dışarıdaydı.
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