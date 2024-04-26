Anneleri onurlandıran özel bir gün olan Anneler Günü, ilk olarak 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başladı. Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, Anneler Günü ne zaman, bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...