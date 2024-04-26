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        Haberler Gündem Anneler Günü ne zaman ve bu sene hangi güne denk geliyor? 2024 Anneler Günü Mayıs'ın kaçında?

        Anneler günü ne zaman, hangi gün? 2024 Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?

        Mayıs ayına kısa bir süre kalmasıyla beraber Anneler Günü tarihi araştırması sıklaştı. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde annelere olan sevgi ve minnet gösterilecek, hediyeler verilecek. Bu noktada gözler "Anneler günü ne zaman, Mayıs ayının kaçına denk geliyor?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 15:21 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:22
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        • 1

          Anneleri onurlandıran özel bir gün olan Anneler Günü, ilk olarak 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başladı. Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, Anneler Günü ne zaman, bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...

        • 2

          2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

          Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.

        • 3

          ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.

        • 4

          Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

          Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

        • 5

          ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

          1) Buket Çicek

          2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

          3) Küçük Ev Aletleri

          4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

        • 6

          5) Giyim Eşyası

          6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

          7) Fotoğraf Çerçevesi

          8) Duvar Saati

          9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

        ANNELER GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI?
        12-05-2024-00-00
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