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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve babasını tek domuz kurşunuyla vurmuş!

        Anne ve babasını tek domuz kurşunuyla vurmuş!

        Denizli'de, alışverişten dönen anne babasına pusu kuran oğulları 23 yaşındaki Hakan Akdağlı'nın, tek kurşunla hem annesini hem de babasını vurduğu belirlendi. Annenin öldüğü, babanın ise entübe edildiği olayın faili olan ve cinayet ihbarında bulunan evlat, "Beni dövüyordu. Korkutmak için ateş ettim. Babam beri arayınca gidip yardım ettim, ambulans çağırdım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:58
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        Anne ve babasını tek domuz kurşunuyla vurmuş!
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        Denizli’nin Güney ilçesine bağlı Kargılık Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Akdağlı ve eşi Cennet Akdağlı (55), Güney ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra kırsal mahalledeki evlerine dönmek için sepetli motosikletleriyle yola çıktı.

        AV TÜFEĞİ İLE TEK EL ATEŞ ETMİŞ

        İHA'da yer alan habere göre evlerine 100 metre kala pusuya düşürülen çifte, av tüfeği ile 1 el ateş edildi. İlk önce motosikletin arkasında yolcu olarak oturan Cennet Akdağlı’ya isabet ederek bel kısmından giren domuz kurşunu, Yaşar Akdağlı’nın omurga kemiğini parçaladı.

        ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Belinden giren kurşun iç organları parçalayan Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yaşar Akdağlı, ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ihbar edilmesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, KOM, Siber Suçlarla Mücadele ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere çok sayıda ekiple olaya müdahale edildi. Şüphelinin yakalanması için geniş bir çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayetin failini samanlıkta iğne karar gibi detaylı bir çalışmayla buldu.

        Olay yerinde araştırma yapan jandarma ekipleri, cinayet ihbarında bulunan oğlu Hakan Akdağlı ve diğer oğlunu ile olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        "BABAM BENİ DÖVÜYORDU"

        Cinayet ile ilgili sorgulamayı yapan ekipler olayla ilgili çelişki beyanlarda bulunan 23 yaşındaki Hakan Akdağlı üzerinde yoğunlaşılan mülakat sonucu, şüpheli suçunu itiraf etti. İlk ifadesine “Babam, bana eziyet edip, dövüyordu.

        "AMACIM ONU KORKUTMAKTI"

        Amacım korkutmaktı. Dönüşlerini bekledim, saklandım arkalarından ateş ettim. Silahı sakladım, sonra babam aradı koşarak yanına gittim. Yardım ettim ambulans çağırdım” diyen zanlı evlat, jandarmadaki sorgusunun ardından Buldan Adliyesine sevk edildi. “Kasten ve tasarlayarak adam öldürmek” suçundan adli makamlara sevk edilen oğulun, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

        Öte yandan, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen baba Yaşar Akdağlı'nın entübe edildiği, hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

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        #Denizli
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