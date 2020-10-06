Enfes lezzetiyle herkesin annesinin, anne köftesi meşhurdur. Sofraların olmazsa olmazı köfte, patates çocukların da en sevdiği yemeklerden biri. Gelin hep birlikte anne köftesi tarifimize geçelim.
Kaç Kişilik: 4-6
Hazırlama Süresi: 20 dakika
Pişirme Süresi: 40 dakika
Anne Köftesi İçin Gereken Malzemeler:
Yarım kilo Kuzu kıyma
2 adet patates
1 su bardağı domates rendesi
1 adet soğan
1 kırmızı biber
Maydanoz
3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı galeta unu
1 yumurta
Sıvı yağ
1 Çay kaşığı kırmızı biber
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
Tuz
Yarım su bardağı su
Anne Köftesi Yapılışı:
Derin bir kaba aldığımız kıymanın içerisine yumurta, tuz, sarımsak, maydanoz, baharatlar, rendelenmiş ve acı suyu çıkarılmış soğan ve galeta ununu alalım.
Özdeşleşmesi için iyice yoğuralım.
Yoğurulan kıymadan orta büyüklükte parçalar koparıp, köfte şeklini verelim.
Tavanın içerisine aldığımız az bir miktar sıvı yağ ısınınca, üzerine elma dilim kesmiş olduğumuz patatesleri kızartmak için koyalım.
Fırına da gireceği için çok kızartmamıza gerek yok.
Patateslerin ardından, köfteleri kısık ateşte hafifçe kızartalım.
Tavanın dibinde kalan yağı dökelim.
Neredeyse hiç yağsız olarak kızarmasını sağlayalım.
Yemeğimizin çok yağlı olması istediğimiz bir şey değildir.
Fırın tepsisinin altına köfteleri üzerine patatesleri döşeyelim.
Daha sonra sırasıyla iri doğranmış kırmızı biber, rendelenmiş domates, tuz ve su ilave edelim.
En üstüne köftelerin yanmaması için fırın kağıdı serelim.
Önceden ısıtılmış, 180 derece fırında yarım saat pişirelim.
Afiyet Olsun.
Püf Noktası:
Çift tarafını az biraz kızarttığımız köfteleri, kısık ateşte pişirince, içerisine daha iyi ısı alır ve ortası çiğ kalmaz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!