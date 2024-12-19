Gebelikte dikkat edilmesi gereken besinler nelerdir?
Hamilelik, çocuk sahibi olma heyecanının yanında yeni bir beslenme ve hayat düzenine geçiş dönemidir. Gebelik sürecinde yediklerinize ve içtiklerinize çok daha fazla dikkat etmelisiniz. Çünkü sizin tükettiğiniz her şey bebeğinizi de etkiliyor. Peki, hamilelerin çok dikkat etmesi gereken gıdalar hangileridir? İşte detaylar...
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Sağlıklı bir beslenmeye geçiş olarak da kabul edilen hamilelik dönemi, anne adaylarının dikkat etmesi gereken kritik bir dönemdir. Bazı gıdalar, hamilelik süresince bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir ve çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, hamilelikte kaçınılması gereken besinlerin bilinmesi önemlidir.
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HAMİLELİKTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GIDALAR
1. PASTÖRİZE OLMAYAN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Hamilelikte süt ve süt ürünleri tüketimi kalsiyum desteği için mutlaka gereklidir. Fakat bu ürünlerin pastörize olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Pastörize olmamış süt, peynir, küflü veya yumuşak peynirlerin içinde bulunan bakteriler, hassas bünyenize iyi gelmez ve gıda zehirlenmesi riskinizi arttırır. Ayrıca bu ürünlerde bulunan listeriosis ciddi sağlık sorunlarına ya da düşük yapma riskine sebep olabilir. Zararlı bakteriyel enfeksiyonlardan korumak için içtiğiniz tüm sütlerin pastörize olmasına dikkat etmelisiniz. Peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinin de pastörize sütten yapıldığına emin olmalısınız.
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2. YÜKSEK CIVA İÇEREN BALIKLAR
Bazı balık türleri, yüksek miktarda cıva içerebilir. Hamilelikte aşırı cıva alımı, bebeğin sinir sistemi gelişimine zarar verebilir. Büyük balıkların (köpek balığı, kılıçbalığı, uskumru gibi) tüketiminden kaçınmak ve düşük cıva içeren balıkları tercih etmek önemlidir.
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3. SAKATAT
Sakatat, hamilelikte yüksek miktarda A vitamini ve kolesterol içerebilir. Aşırı A vitamini alımı, doğum kusurlarına neden olabilir. Bu nedenle, karaciğer, böbrek veya diğer sakatat ürünlerinin tüketimini sınırlamak önemlidir.
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4. ÇOK FAZLA KAFEİN TÜKETİMİ
Kafein; grip ilaçlarında, alerji ve ağrı kesicilerde, bazı diyet ilaçlarında bulunur. Güçlü bir etkisi olan kafein, hamileler için önerilmez. Tamamen yasak olmasa da aşırı dozda kafein bebeğin gelişimine olumsuz şekilde etki eder. Bunun için kahve, çay, kola ve çikolatayı dozunda tüketmekte yarar var.
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5. AZ PİŞMİŞ YUMURTA
Az pişmiş yumurta, salmonella denilen bakteriler yoluyla çeşitli bağırsak enfeksiyonlarına sebebiyet verir. Yine bu bakteri, gıda zehirlenmelerine de zemin hazırlar. Az pişmiş ve kayısı kıvamında pişirilmiş yumurtada salmonella denilen bakteriler tam olarak ölmez, bu da anne adayı ile bebeğe bazı zararlar verebilir. İyi pişmiş yumurtada bakterilere rastlanmadığı için yumurtanın sarısının ve beyazının katı olana kadar pişirilmesi önerilir. Bu yüzden, az pişmiş yağda yumurta ve rafadan yumurta keyfine biraz ara vermeniz gerekiyor.
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6. ALKOL
Alkol, gebelikte kesinlikle tüketilmemesi gereken bir maddedir. Alkol, bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir ve fetal alkol sendromu gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Hamilelik süresince alkol içilmemesi önemlidir.
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7. SERT PEYNİRLER
Sert ve yarı sert peynirler, hamilelikte listeria bakterisi riskini taşıyabilir. Bu peynirler arasında çiğ sütten yapılan peynirler, brie, camembert, rokfor, gorgonzola gibi çeşitler bulunur. Bunların yerine pastörize edilmiş ve güvenli peynir çeşitlerini tercih etmek önemlidir.
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8. İŞLENMİŞ ET VE HAZIR GIDALAR
Sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş etler, listeria ve diğer zararlı mikroorganizmalar içerebilir. Bu etler, iyi pişirilerek tüketilmelidir. Hazır yemekler ve abur cuburlar, yüksek miktarda tuz, şeker ve sağlıksız yağlar içerebilir. Bu gıdalar, aşırı kilo alımına ve gestasyonel diyabete yol açabilir. Sağlıklı atıştırmalıklar ve taze gıdalar tercih edilmelidir.
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9. BİTKİ ÇAYLARI
Sakinleştiren, bağırsakları çalıştıran ve detoks etkisi sunan bitki çayları gebelik döneminde çeşitli şikayetlere neden olabilir. Bitki çayları tüketmeden önce tüm gebelerin kadın doğum uzmanlarına danışması gerekir. Tadı güzel ya da faydalı olduğu söylendiği için içilen bitki çayları rahim kasılmalarını arttırabilir, erken doğumu tetikleyebilir ve kanama oluşturabilir. Özellikle ada çayının, keten tohumu çayının, meyan kökü çayının, sinameki çayının, aloe vera çayının veya bu bitkileri içeren karışık bitki çaylarının hamileler için zararlı olduğu bilinmektedir.
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10. KONSERVE GIDALAR
Konserve gıdalar paketlenir ve daha uzun süre saklanır. Teneke kutulardaki astar, sıklıkla fetal endokrin aktiviteyi etkileyen Bisfenol A (BPA) içerir. Bunun yanında, kalaylı yiyecekler uzun raf ömürleri nedeniyle çok yaşlı ve zararlı bakteriler barındırabilir. Bunun için hamileyken her şeyi taze olarak tüketmeniz gerekir.