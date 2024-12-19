HAMİLELİKTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GIDALAR

1. PASTÖRİZE OLMAYAN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Hamilelikte süt ve süt ürünleri tüketimi kalsiyum desteği için mutlaka gereklidir. Fakat bu ürünlerin pastörize olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Pastörize olmamış süt, peynir, küflü veya yumuşak peynirlerin içinde bulunan bakteriler, hassas bünyenize iyi gelmez ve gıda zehirlenmesi riskinizi arttırır. Ayrıca bu ürünlerde bulunan listeriosis ciddi sağlık sorunlarına ya da düşük yapma riskine sebep olabilir. Zararlı bakteriyel enfeksiyonlardan korumak için içtiğiniz tüm sütlerin pastörize olmasına dikkat etmelisiniz. Peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinin de pastörize sütten yapıldığına emin olmalısınız.