Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına 1 yıl sonra gelen PFDK sevki!

Geçtiğimiz yılın nisan ayı sonunda oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında sıra dışı istatistikler kaydedilmişti. TFF'nin YouTube sayfasından canlı yayınlanan maçta iki takım da şut çekmemiş ve 90 dakikada sadece 2 korner atışı kullanılmıştı. Söz konusu maçta Ankaraspor 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yapmış ve kart çıkmamıştı.

Müsabakanın ardından Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantilemişti.

PFDK, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra gerçekleştirdi.

Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör "bahis oynanması" nedeniyle PFDK'lık oldu.

ZONGULDAKSPOR BAŞKANI DEMİR: BİZİ 2. LİG'E GERİ YÜKSELTSİNLER

HT Spor'daki Bakış Açısı programına bağlanan Zonguldakspor Başkanı Harun Demir, "Haklı olduğumuz ortada bizi 2. Lig'e geri yükseltsinler." ifadelerini kullandı.

💥 Ankaraspor ve Nazillispor, şike ve bahis iddiaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi!



🎙️ Zonguldakspor Başkanı Harun Demir: Haklı olduğumuz ortada bizi 2. Lig'e geri yükseltsinler. pic.twitter.com/X5kfgSRJtM — HT Spor (@HTSpor) August 20, 2025

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"16- SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR KULÜBÜ’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR KULÜBÜ Başkanı MEHMET EMİN KATİPOĞLU’nun 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR KULÜBÜ İdarecisi AHMET OKATAN'ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 19- Futbolcu AHMET DANİEL AKYILDIZ'ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 20- Kaleci Antrenörü AHMET DURAK'ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 21- Futbolcu ANIL ATAĞ'ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 22- Futbolcu BATUHAN KIRDAROĞLU'nun 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- Futbolcu BERAT ARDA KARA'nın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 24- Futbolcu BERKAY AKBAŞ'ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 25- Futbolcu CENK DOĞAN'ın muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 26- Masör EMİN KARS'ın muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 27- Futbolcu EMRE CAN ÖRME'nin 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- Futbolcu FATİH KIZILKAYA'nın28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 29- Futbolcu FURKAN ELİAÇIK'ın28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 30- Antrenör HÜSEYİN YAHYAOĞLU'nun 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 31- Futbolcu İBRAHİM SÜRGÜLÜ'nün 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- Futbolcu MEHMET BURAK TARLABÖLEN'in 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 33- MUHAMMET EMRE ERKAN'ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 34- Futbolcu MUHAMMET RAŞİT YÖNDEM'in 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 35- Futbolcu OĞUZHAN EFE YILMAZ'ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- Futbolcu ÖMER FARUK SEZGİN'in muhtelif tarihlerde misli.com üzerinden futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 37- Futbolcu RECEP TAŞBAKIR'ın muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 38- Futbolcu SAVAŞ YORULMAZ'ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 39- Futbolcu SELMAN ENES CANLI'nın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki "Müsabaka Sonucunu Etkilemesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sev

41- Futbolcu UMUTCAN KELEŞCAN’ın muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 42- Teknik sorumlu VOLKAN ERTEN’in 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. REKLAM 43- Futbolcu YUNUS EMRE METİN’in 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 44- ÜLKEA NAZİLLİSPOR KULÜBÜ’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

45- ÜLKEA NAZİLLİSPOR KULÜBÜ Başkanı ŞAHİN KAYA’nın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 46- ÜLKEA NAZİLLİSPOR KULÜBÜ İdarecisi İBRAHİM KIRDEMİR’in 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. REKLAM 47- ÜLKEA NAZİLLİSPOR KULÜBÜ İdarecisi ALİCAN ÇAKMAK’ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 48- ÜLKEA NAZİLLİSPOR KULÜBÜ İdarecisi SERDAR ATEŞ’in 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

49- ÜLKEA NAZİLLİSPOR KULÜBÜ İdarecisi ALİ KIRCA’nın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 50- Futbolcu ABDULLAH BEYTAŞ’ın muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. REKLAM 51- Antrenör ABDURREZAK MURAT TÜRKAR’ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 52- Futbolcu AHMET GÖKBAYRAK’ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 53- Futbolcu ALİ KARAKAYA’nın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

54- Futbolcu BARIŞCAN IŞIK ALTUNBAŞ’ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. REKLAM 55- Futbolcu CANBERK AYDEMİR’in muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 56- Futbolcu EKİN KARAKUYU’nun muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 57- Futbolcu EKREM ÇALIŞANLAR’ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 58- Masör ERDEM ÖZYEŞİL’in muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

REKLAM 59- Antrenör GÜRHAN SÖNMEZ’in 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 60- Futbolcu HAKKI CAN AKSU’nun 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 61- Antrenör HALİT EGESOY’un 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 62- Futbolcu KUTSAL MANİCİ’nin 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. REKLAM 63- Futbolcu OZAN CAN ORUÇ’un 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

64- Futbolcu ÖZKAN TAŞTEMUR’un 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 65- Futbolcu RECEP EFE KOÇAK’ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. REKLAM 66- Futbolcu SALİH KAVRAZLI’nın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 67- Futbolcu SERHAT ASLAN’ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

68- Futbolcu SÜLEYMAN ENES KARAKAŞ’ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 69- Futbolcu TALHA ERDOĞAN’ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 70- Futbolcu TİBET ÖNİZ’in 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 71- Futbolcu YUNUS EMRE KARAKAYA’nın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."