Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen çift antrenman, TFF Sağlık Kurulu tarafından belirlenen kurallar dahilinde yapıldı. Günün ilk antrenmanı koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümlerde ise topla teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenmanlar, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Günün ikinci antrenmanı ise taktik ve teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanlarda kullanılan ekipmanlar, antrenman öncesi ve sonrası dezenfekte edilirken, sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Başkent ekibi çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.