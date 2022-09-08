MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor´dan kaleci Gökhan Akkan´ı kadrosuna kattı.

Ankaragücü, Karadeniz temsilcisinden kiraladığı Gökhan Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig´den talipleri olan Akkan, eski kulübü ile anlaşma sağladı.