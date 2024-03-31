Ankara Etimesgut Belediyesi hangi partide? Ankara Etimesgut Belediye başkanı kimdir? Ankara Etimesgut Belediye başkan adayları
Ankara Etimesgut Belediyesi hangi partide? Ankara Etimesgut Belediye Başkanı kimdir? Ankara Etimesgut Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Etimesgut Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Etimesgut Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Etimesgut yerel seçim sonuçları..
Ankara Etimesgut BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığını 164842 alınan oy ve %49.57 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Enver Demirel kazanmıştır.
Etimesgut Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Milliyetçi Hareket Partisi %49.57
Cumhuriyet Halk Partisi %45.72
Saadet Partisi %1.84
Büyük Birlik Partisi %1.64
Demokratik Sol Parti %0.33
Bağımsız %0.33
Vatan Partisi %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi %0.25
Bağımsız Aday %0.02
Ankara Etimesgut BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİERDAL BEŞİKCİOĞLU - CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı ENVER DEMİREL - MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı HİLMİ ÖZER - İYİ Parti Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı ÖMER ÖZDOĞAN - MEMLEKET Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı VOLKAN KILIÇASLAN - VATAN Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı NİHAT ÇETİN - MP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı MUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN - SP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı İRFAN DEĞİRMENCİ - TİP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı HAKAN SARIBIYIK - BTP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı İKRAM BEDİR - DEM Parti Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı METİN YILMAZ - BTP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı GÜLSEN BİRSU ŞUMNU - DSP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı RAŞİT SEYMEN - TKP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı NİLÜFER YURTOĞLU - ANAP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı DOĞAN PARLAK - DSP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı ÖMER KILIÇ - BTP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı FİKRET TURAN - YTP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı EMRE TURAN - DEVA Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı ABDULKADİR BALOĞLU - YENİDEN REFAH Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı ŞEREF TURAL - DP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı UTKU DAĞ - TKP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı ÇETİN TAŞDEMİR - YENİDEN REFAH Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN GÜLŞEN - MP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı BURAK ŞAHİNKAYA - DP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı YUNUS YILMAZ - HÜDAPAR Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı MEVLÜT DEMİR - SP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı KERİM ALÇIKAYA - ZP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı SERKAN KÖSE - MİLLİYOL Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı MÜSLİM TAŞDAN - ZP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN DEMİR - DEVA Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı BURAK YILDIZ - AB Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı MUHAMMED SADIK YILMAZ - BBP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı ERKİN AKBAY - DEM Parti Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı İBRAHİM KAYGISIZ - EMEP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı
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