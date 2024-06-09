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        Haberler Gündem Ankara Valiliğinden "hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiği" iddialarına ilişkin açıklama

        Ankara Valiliğinden "hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiği" iddialarına ilişkin açıklama

        Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul edildiğini ve ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:57 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:59
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        Ankara Valiliğinden açıklama
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        Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."

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