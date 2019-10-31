Ankara tava tarifi, nasıl yapılır?

Ankara Tava nasıl yapılır? Şehriyeden pilav yapılmasıyla içerisindeki etlerle doyurucu ve lezzetli bir tarif almak isterseniz işte karşınızda Ankara Tavası tarifi ile karşınızdayız.
Ankara TavaMalzemeler;
- 300 gram kuzu eti
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet domates
- 1 su bardağı arpa şehriye
- 2 su bardağı sıcak su
- Karabiber
- Kimyon
- Salça
- Tuz
Ankara Tava Yapılışı;
- Kuşbaşı doğradığımız etleri tavaya alıyoruz, ocağı yüksek ateşe açıp etin renginin dönmesi ve suyunu salması için bekliyoruz.
- Suyunu çekince içerisine sıvı yağ ekleyip karıştırarak kavuruyoruz.
- Soğanı sarımsağı ve biberi ekleyerek sotelemeye devam ediyoruz.
- Son olarak domatesleri ekleyip tavanın kapağını kapatıp pişmesi için bekliyoruz.
- Baharatları ve salçayı ekleyip karıştırmaya devam edelim.
- Başka bir tavada şehriyeleri kavurmaya başlayalım.
- Rengi dönünce eti üzerine ilave ediyoruz ancak karıştırmıyoruz.
- Su ilave edip altını kısıyoruz.
- Kapağı kapatıp pişene kadar bekliyoruz.
- Suyunu çekip 5-10 dakika dinlendirip servisini yapıyoruz afiyet olsun.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!