Ankara'nın ilk bisiklet yolu açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Bisiklet Yolu Projesi'nin ilk etabını tamamladı. 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin ilk etabı bitti. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Milli Kütüphane-Anıtkabir arasındaki 1. Etap güzergahının 900 metrelik kısmını tamamladı.

Milli Kütüphane-Anıtkabir-Beşevler Kavşağı arasında oluşturulacak koridorun ilk ayağında deneme sürüşleri başladı. Uyarı levhalarının asılmasıyla bisiklet yolu kullanıma açılacak.

Yapımına başlanan 1. Etaptaki Milli Kütüphane- Anıtkabir bisiklet yolu güzergahının ardından yapılması planlanan diğer güzergahlar ise şöyle:

2.Etap-Üniversiteler Güzergâhı,

3. Etap -Ümitköy-Etimesgut Güzergâhı,

4. Etap -Sıhhiye-Cebeci Güzergâhı,

5. Etap -TOBB Güzergâhı,

6. Etap - Eryaman Batı Güzergâhı,

7. Etap -Eryaman Göksu Güzergâhı,

8. Etap -Batıkent-İvedik Ostim Güzergâhı,

9. Etap -Ankara Büyükşehir Belediyesi- AKM Güzergâhı