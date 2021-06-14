ANKARA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Ankara, Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde kalan kuzey kesimleri hariç, büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Ankara ili, doğuda Kırıkkale, kuzeydoğuda Çankırı, kuzeybatıda Bolu, batıda Eskişehir, güneyde Konya, güneydoğuda Kırşehir ve Aksaray ile komşudur. Ankara ilinin yüz ölçümü 25.632 km2'dir.

ANKARA'NIN NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Ankara İli Nüfusu 2020 yılında kaydedilen son bilgilere göre 5.663.322'dir. Ankara'da nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe 5903 kişi ile Keçiören’dir.

İşte Ankara ilçeleri ve nüfusları:

2020 yılı sonunda Ankara ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark N.Artışı % Mah.Say. Alanı km2[108] Yoğunluk Akyurt 36.123 37.456 1.333 3,69 26 369 102 Altındağ 389.510 396.165 6.655 1,71 26 123 3.221 Ayaş 13.900 13.686 -214 -1,54 33 1.041 13 Bala 30.280 25.780 -4.500 -14,86 55 1.851 14 Beypazarı 48.371 48.732 361 0,75 78 1.697 29 Çamlıdere 9.825 8.883 -942 -9,59 48 782 11 Çankaya 944.609 925.828 -18.781 -1,99 124 483 1.917 Çubuk 90.764 91.142 378 0,42 84 1.198 76 Elmadağ 45.557 45.122 -435 -0,95 30 647 70 Etimesgut 587.052 595.305 8.253 1,41 36 273 2.181 Evren 3.097 3.045 -52 -1,68 13 222 14 Gölbaşı 138.944 140.649 1.705 1,23 54 1.364 103 Güdül 8.892 8.438 -454 -5,11 31 540 16 Haymana 30.930 28.922 -2.008 -6,49 78 2.164 13 Kahramankazan 54.806 56.736 1.930 3,52 48 547 104 Kalecik 13.234 12.941 -293 -2,21 57 1.110 12 Keçiören 939.161 938.568 -593 -0,06 51 159 5.903 Kızılcahamam 28.350 27.507 -843 -2,97 109 1.623 17 Mamak 665.978 669.465 3.487 0,52 64 321 2.086 Nallıhan 27.579 27.434 -145 -0,53 84 2.079 13 Polatlı 125.075 126.623 1.548 1,24 95 3.618 35 Pursaklar 150.488 157.082 6.594 4,38 21 169 929 Sincan 535.637 549.108 13.471 2,51 59 880 624 Şereflikoçhisar 33.821 33.310 -511 -1,51 64 2.155 15 Yenimahalle 687.093 695.395 8.302 1,21 57 219 3.175 ANKARA 5.639.076 5.663.322 24.246 0,43 1425 25632 221



ANKARA'NIN PLAKASI: 06

ANKARA'DA GEZİLECEK YERLER

Anıtkabir

Atatürk Orman Çiftliği

Altınpark

50.Yıl Parkı (Çamlık)

Göksu Parkı

Gölbaşı-Mogan Parkı

Gökçek Parkı

Milli Mücadelede Atatürk Konutu

Demiryolları Müzesi

Anadolu Medeniyetler Müzesi

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası'nda bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesi,

Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi,

II. TBMM Binası'ndaki Cumhuriyet Müzesi,

Devlet Mezarlığı Müzesi

Alagöz Karargah Müzesi

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi

Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı Müzesi

MTA Tabiat Tarihi Müzesi

Gordion Müzesi ve ören Yeri

Etnografya Müzesi

Roma Hamamı Açık Hava Müzesi

PTT Pul Müzesi

Ulucanlar Cezaevi Müzesi

MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi

Ulus Cumhuriyet Anıtı

Güvenlik Anıtı

Duatepe Anıtı

Zafer Anıtı

Hitit Anıtı

ANKARA YÖRESEL YEMEKLERİ

Ankara Mutfağı denince akla ilk gelen yemekler arasında Ankara tavası, alabörtme, calla, çoban kavurması, ilişkik, uruş kapama, homaça, orman kebabı, patlıcanlı et, sızgıç, siyel ve siyer, Aş çorbası, dutmaç, keşkek çorbası, miyane çorbası, sütlü çorba, tarhana çorbası, düğün çorbası ve toyga çorbası, Efelek dolması, mantı, etli yaprak sarma, şirden dolması (bumbar),Altüst böreği, ay böreği, bohça böreği, entekke böreği, hamman, kaha kol böreği, papaç, pazar böreği, tandır böreği, yalkı, Carcıran, bici aşı, çılbır, çırpma, göçe, göter, kale, keşkek yemeği, köremez, mıhlama, omaç, papara, saz, tatmak tiridi,topaç, bulgur pilavı, oğmaç aşı, pıt pıt pilavı yer alır.