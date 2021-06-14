ANKARA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Ankara, Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde kalan kuzey kesimleri hariç, büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Ankara ili, doğuda Kırıkkale, kuzeydoğuda Çankırı, kuzeybatıda Bolu, batıda Eskişehir, güneyde Konya, güneydoğuda Kırşehir ve Aksaray ile komşudur. Ankara ilinin yüz ölçümü 25.632 km2'dir.
ANKARA'NIN NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?
Ankara İli Nüfusu 2020 yılında kaydedilen son bilgilere göre 5.663.322'dir. Ankara'da nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe 5903 kişi ile Keçiören’dir.
İşte Ankara ilçeleri ve nüfusları:
|2020 yılı sonunda Ankara ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
|İlçe
|Nüfus 2019
|Nüfus 2020
|Fark
|N.Artışı %
|Mah.Say.
|Alanı km2[108]
|Yoğunluk
|Akyurt
|36.123
|37.456
|1.333
|3,69
|26
|369
|102
|Altındağ
|389.510
|396.165
|6.655
|1,71
|26
|123
|3.221
|Ayaş
|13.900
|13.686
|-214
|-1,54
|33
|1.041
|13
|Bala
|30.280
|25.780
|-4.500
|-14,86
|55
|1.851
|14
|Beypazarı
|48.371
|48.732
|361
|0,75
|78
|1.697
|29
|Çamlıdere
|9.825
|8.883
|-942
|-9,59
|48
|782
|11
|Çankaya
|944.609
|925.828
|-18.781
|-1,99
|124
|483
|1.917
|Çubuk
|90.764
|91.142
|378
|0,42
|84
|1.198
|76
|Elmadağ
|45.557
|45.122
|-435
|-0,95
|30
|647
|70
|Etimesgut
|587.052
|595.305
|8.253
|1,41
|36
|273
|2.181
|Evren
|3.097
|3.045
|-52
|-1,68
|13
|222
|14
|Gölbaşı
|138.944
|140.649
|1.705
|1,23
|54
|1.364
|103
|Güdül
|8.892
|8.438
|-454
|-5,11
|31
|540
|16
|Haymana
|30.930
|28.922
|-2.008
|-6,49
|78
|2.164
|13
|Kahramankazan
|54.806
|56.736
|1.930
|3,52
|48
|547
|104
|Kalecik
|13.234
|12.941
|-293
|-2,21
|57
|1.110
|12
|Keçiören
|939.161
|938.568
|-593
|-0,06
|51
|159
|5.903
|Kızılcahamam
|28.350
|27.507
|-843
|-2,97
|109
|1.623
|17
|Mamak
|665.978
|669.465
|3.487
|0,52
|64
|321
|2.086
|Nallıhan
|27.579
|27.434
|-145
|-0,53
|84
|2.079
|13
|Polatlı
|125.075
|126.623
|1.548
|1,24
|95
|3.618
|35
|Pursaklar
|150.488
|157.082
|6.594
|4,38
|21
|169
|929
|Sincan
|535.637
|549.108
|13.471
|2,51
|59
|880
|624
|Şereflikoçhisar
|33.821
|33.310
|-511
|-1,51
|64
|2.155
|15
|Yenimahalle
|687.093
|695.395
|8.302
|1,21
|57
|219
|3.175
|ANKARA
|5.639.076
|5.663.322
|24.246
|0,43
|1425
|25632
|221
ANKARA'NIN PLAKASI: 06
ANKARA'DA GEZİLECEK YERLER
Anıtkabir
Atatürk Orman Çiftliği
Altınpark
50.Yıl Parkı (Çamlık)
Göksu Parkı
Gölbaşı-Mogan Parkı
Gökçek Parkı
Milli Mücadelede Atatürk Konutu
Demiryolları Müzesi
Anadolu Medeniyetler Müzesi
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası'nda bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesi,
Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi,
II. TBMM Binası'ndaki Cumhuriyet Müzesi,
Devlet Mezarlığı Müzesi
Alagöz Karargah Müzesi
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi
Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı Müzesi
MTA Tabiat Tarihi Müzesi
Gordion Müzesi ve ören Yeri
Etnografya Müzesi
Roma Hamamı Açık Hava Müzesi
PTT Pul Müzesi
Ulucanlar Cezaevi Müzesi
MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi
Ulus Cumhuriyet Anıtı
Güvenlik Anıtı
Duatepe Anıtı
Zafer Anıtı
Hitit Anıtı
ANKARA YÖRESEL YEMEKLERİ
Ankara Mutfağı denince akla ilk gelen yemekler arasında Ankara tavası, alabörtme, calla, çoban kavurması, ilişkik, uruş kapama, homaça, orman kebabı, patlıcanlı et, sızgıç, siyel ve siyer, Aş çorbası, dutmaç, keşkek çorbası, miyane çorbası, sütlü çorba, tarhana çorbası, düğün çorbası ve toyga çorbası, Efelek dolması, mantı, etli yaprak sarma, şirden dolması (bumbar),Altüst böreği, ay böreği, bohça böreği, entekke böreği, hamman, kaha kol böreği, papaç, pazar böreği, tandır böreği, yalkı, Carcıran, bici aşı, çılbır, çırpma, göçe, göter, kale, keşkek yemeği, köremez, mıhlama, omaç, papara, saz, tatmak tiridi,topaç, bulgur pilavı, oğmaç aşı, pıt pıt pilavı yer alır.
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