ANKARA NEDEN BAŞKENT OLARAK SEÇİLDİ?

Kurtuluş Savaşı esnasında Ankara; coğrafi olarak Anadolu'nun ortasındaydı. Demir yolu ile İstanbul'a gidilebiliyordu ve Batı cephesine yakındı.

Üstelik, Ankara halkının zafere olan inancı ve var çabasıyla mücadele etmeleri; Kurtuluş Savaşı'na olan inancı daha da büyütüyor ve tüm halka güç aşılıyordu.

Ankara'nın bu coğrafi konumu ve Ankara halkının inanç gücü, Kurtuluş Savaşı'nın kalbini oluşturmuştu. 27 Aralık 1919 yılında Atatürk, Ankara'yı Heyet-i Temsiliye'nin merkezi olarak seçti.