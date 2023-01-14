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Ankara Keçiörengücü - Çaykur Rizespor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelen Ankara Keçiörengücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Giriş: 14.01.2023 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Keçiörengücü - Çaykur Rizespor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
AA

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Suat Güz, Ferdi Karadoruk

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Melih İnan (Dk. 87 Innocent), Abdullah Aydın (Dk. 78 Mikail Okyar), Rashad Muhammed (Dk. 60 Musa Caner Aktaş), Bardhi (Dk. 60 Bekir Karadeniz), Eze (Dk. 46 Hamza Gür)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu (Dk. 84 Sinan Osmanoğlu), Ercan Coşkun (Dk. 78 Alberk Koç), Olawoyin, Azubuike, Mithat Pala (Dk. 84 Emircan Altıntaş), Bolasie, Miya (Dk. 61 Sefa Yılmaz), Deniz Hümmet (Dk. 46 Benhur Keser)

Goller: Dk. 69 Melih İnan (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 76 Bolasie (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 89 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 90+6 Erhan Kartal (Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+1 Sefa Yılmaz, Dk. 90+7 Bahadır Öztürk (Çaykur Rizespor)

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