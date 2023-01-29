Stat: Aktepe

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Oğuz Kaan Çalışır, Özcan Sultanoğlu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mikail Okyar, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Anderson (Dk. 79 Innocent), Bekir Karadeniz, Abdullah Aydın, Musa Caner Aktaş (Dk. 46 Bardhi), Dembele

Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Naderi, Paixao, Yusuf Tekin (Dk. 86 Mehmet Gündüz)

Goller: Dk. 48 Paixao (Altay), Dk. 50 Dembele (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 81 İbrahim Öztürk, Dk. 88 Naderi (Altay)

Kırmızı Kart: Dk. 89 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)