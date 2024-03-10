Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        78
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        36
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        32
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü: 0 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü: 0 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 15:53 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor deplasmanda kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yı konuk etti.

        Aktepe Stadı'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.

        Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Muhammed Furkan Özhan ve 90+3. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 34'e yükseltti. Keçiörengücü ise 31 puanda kaldı.

        Ligde bir sonraki hafta Keçiörengücü, Göztepe'ye konuk olacak. Erzurumspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Habertürk Anasayfa