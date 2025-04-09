Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden "çıplak arama" ve "işkence" iddialarına yalanlama

Müdürlükten yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 22 Mart'ta gözaltına alınan G.U'nun emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Mart'ta adli makamlara sevk edildiği, aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İddialar üzerine yapılan incelemelerde, şahsın üst araması ve nezarethane işlemlerinin, "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği", "Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği" ve "Emniyet Genel Müdürlüğünün Nezarethane Talimatnamesi" doğrultusunda yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Söz konusu haberlerin Emniyet Teşkilatımızı zan altında bırakmaya yönelik olduğu, yapılan işlemlerin yukarıda belirtilen yönetmeliklere uygun olarak hassasiyetle yapıldığı tespit edilmiştir. Bu iftiraları atanlar ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."