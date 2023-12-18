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        Haberler Gündem Ankara'dan Kars'a rüya gibi bir yolculuk! Kış turizminin gözdesi; Doğu Ekspresi!

        Ankara'dan Kars'a rüya gibi bir yolculuk! Kış turizminin gözdesi; Doğu Ekspresi!

        Dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen ve Ankara ile Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, seferlerine başladı. Unutulmaz bir deneyimin yaşandığı Turistik Doğu Ekspresi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 11:34 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:34
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        • 1

          Son dönemlerde kış turizminin en gözde seyahatlerinden biri olan Turistik Doğu Ekspresi seferleri başladı. Muhteşem manzaralar eşliğinde Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

        • 2

          TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ HANGİ GÜNLER?

          Turistik Doğu Ekspresi trenleri, Ankara’dan 8 Mart 2024, Kars’tan 10 Mart 2024 tarihine kadar seferlerini sürdürecek. Ankara’dan pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde, Kars’tan çarşamba, cuma, pazar günlerinde kalkış yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri seyahat süresinden 30 gün öncesinde ve gece saat 02.00'dan sonra satışa çıkıyor.

        • 3

          TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI

          Turistik Doğu Ekspresi iki yataklı oda fiyatları, dönemsel olarak değişiyor. Düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti ise 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

        • 4

          TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ VE DOĞU EKSPRESİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

          TCDD 2019 yılında Doğu Ekspresini, Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi Ana Hat Treni olmak üzere ikiye ayırdı. Bu durum Doğu Ekspresine olan yoğun talepten dolayı gerçekleşti. Çözüm olarak seferler iki ayrı hat olarak ayrıldı.

          Turistik Doğu Ekspresi aslında turizm amaçlı bir sefer sunuyor bunun yanında Klasik Doğu Ekspresi normal seferlerini gerçekleştiriyor. Doğu Ekspresi Kars'a her gün seyahat eden bir tren seferi, Turistik Doğu Ekspresi ise sadece kış aylarında haftanın 3 günü Ankara’dan hareket ederek Kars’a gelen bir tren.

        • 5

          VAGON İÇİ DONANIMLAR FARKLI

          Turistlik Doğu Ekspresinde; 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı vagon vardır. Toplam 9 vagondan oluşur. Tren toplam 120 kişi kapasitelidir. Tamamı çekince yatak olan iki koltuklu vagondan oluşmaktadır. İçinde tabi ki lavabosu, masası ve mini bir buzdolabı vardır.

          Doğu Ekspresi Ana Hat Treninde ise; örtülü kuşetli, puman ve yemekli vagon vardır. Yataklı vagon bulunmaz.

        • 6

          UÇAKLA GİT, TRENLE GEL!

          Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatlarının artması sebebiyle bazı vatandaşlar bir yönü trenle giderken bir yönü de uçakla dönmeyi daha ekonomik buluyor.

        • 7

          Eğer Kars'a gidip havaalanından trenin kalktığı yere gitmek gibi bir planınız varsa, mutlaka Kars Havaliman'nın şehir merkezine altı kilometre uzaklıkta olduğunu bilmelisiniz.

        • 8

          BİLMENİZ GEREKENLER

          Pastoral manzaralar eşliğinde tren yolculuğu için Turistik Doğu Ekspresi seferi yapacakların bilmesi gerekenler:

          Evcil Hayvan: %50 indirimli bilet alınması koşuluyla izin veriliyor.

          Yemek: Yemekli vagonda restoran bulunuyor, yataklı vagonlarda ise buzdolabı mevcut bu şekilde kendi yiyeceklerinizi getirme imkanınız var.

          Tuvalet: Her vagonda bulunuyor.

          Valizler: Her yolcu kendi valizini yanında bulundurmak durumunda çünkü trende ayrı bir valiz bölümü yok.

          İnternet: Trenlerde Wi-Fi bulunmuyor. Yolcular kendi internetlerini kullanmak durumunda.

        • 9

          TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ HANGİ İSTASYONLARDA DURUYOR?

          Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars-Ankara yönünde İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapıyor.

          Ankara - Kars
          No Durak Kalkış Saati
          1 Ankara Gar 17:55
          2 Kayaş 18:10
          3 Elmadağ 18:47
          4 Irmak 19:18
          5 Kırıkkale 19:47
          6 Çerikli 20:48
          7 Yerköy 21:37
          8 Şefaatli 22:20
          9 Sarıkent 22:40
          10 Yenifakılı 23:14
          11 Beydeğirmeni 00:14
          12 Boğazköprü 00:42
          13 Kayseri 01:14
          14 Km.415+791 S 01:54
          15 Yeniçubuk 02:51
          16 Şarkışla 03:24
          17 Hanlı 03:47
          18 Sivas 05:04
          19 Bostankaya 05:29
          20 Yenikangal 06:22
          21 Çetinkaya 06:41
          22 Avşar 07:00
          23 Güneş 07:17
          24 Göçentaşı 07:26
          25 Cürek 07:41
          26 Demirdağ 07:54
          27 Divriği 08:24
          28 Kemaliye Çaltı 09:02
          29 Sivas(Adatepe) 09:12
          30 Bağıştaş 09:25
          31 İliç 09:40
          32 Güllübağ 09:59
          33 Yahşiler 10:06
          34 Eriç 10:23
          35 Kemah 10:43
          36 Erzincan 11:56
          37 Tanyeri 12:24
          38 Demirkapı 12:59
          39 Mercan 13:23
          40 Çadırkaya 13:38
          41 Erbaş 13:54
          42 Karasu 14:16
          43 Aşkale 14:56
          44 Kandilli 15:16
          45 Ilıca 15:42
          46 Erzurum 16:25
          47 Hasankale 17:04
          48 Köprüköy 17:21
          49 Horasan 17:47
          50 Süngütaşı 18:17
          51 Karaurgan 18:26
          52 Topdağı 18:40
          53 Sarıkamış 19:24
          54 Selim 19:50
          55 Kars 20:27
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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