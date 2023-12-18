Keşfetmeye değer bir il! Kars'ta gezilecek yerler, az bilinen mekanlar!

Kümbet Camii: Kars'ta gezilecek en popüler mekanlardan biri olan Kümbet Camii, 12 Havariler Kilisesi olarak da bilinir ve eski adıyla Kars Katedrali, bir Ermeni kilisesidir. 10. yüzyılda Ermeni Bagrat Kralı tarafından yaptırılan bu tarihi yer için Kars Kalesi’nin Güney eteklerine doğru yürümeniz yeterli.