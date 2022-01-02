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Korkunç kaza kamerada! Mühendis aracını valeden teslim alıyordu

Ankara'da meydana gelen korkunç kaza kameraya yansıdı. Çankaya'daki kazada, kafeden çıkan elektrik ve elektronik mühendisi Tevfik Gözüm (43) ile aracı teslim etmek için getiren vale Ünsal İ.'ye otomobil çarptı. Feci kazada, mühendis ve vale olay yerinde hayatını kaybetti

02.01.2022 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'daki mühendis ve valenin ölümü kamerada
Korkunç kaza kamerada!
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DHA

Korkunç kaza, 30 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Mühendis Tevfik Gözüm, kafeden ayrıldıktan sonra vale Ünsal İ.'nin aracı kapının önüne getirdi.

Bu sırada yoldan geçen ve sürücüsü Sadık Mert M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 SV 0636 plakalı otomobil, Tevfik Gözüm ile yanında bulunan Ünsal İ.'ye çarptı. Tevfik Gözüm ile Ünsal İ. çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

Kazada, 1 çocuk babası Tevfik Gözüm ile 7 aylık evli olan Ünsal İ., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen Sadık Mert M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M&uuml;hendis Tevfik G&ouml;z&uuml;m
Mühendis Tevfik Gözüm

Öte yandan, kaza anı kafenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Ünsal İ.'nin otomobili iş yeri önüne getirdiği ve Tevfik Gözüm araca binmeye yönelirken bu iki kişiye otomobil çarptığı yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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