Ankara'daki cinayetle ilgili Bakanlık ve Valilik'ten açıklama - Haber

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir genç, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde B.Ç. ve arkadaşı B.A, yolda yürürken park halindeki araçta bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardı.

Bunun üzerine taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan B.Ç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olduğu belirlenen A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi gözaltına aldı.

VALİLİKTEN SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA YALANLAMA

Ankara Valiliği, olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında "Kürtçe müzik dinleyen genç bıçaklanarak öldürüldü" şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine iddiaları yalanladı.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine, şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir.

Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikardır."

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, hafta sonu Ankara'da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinlenmesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktığı ve Kürtçe müzik dinleyen gencin öldürüldüğünün iddia edildiğini hatırlattı. İddiaların aksine dinlenen müziğin Kürtçe olmadığını belirten Çataklı, olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Söz konusu konuya ilişkin Ankara Valiliğince basın bilgilendirmesi yapılmıştır. Bu iddiaları ortaya atanlar, yıllardır bu konuyu istismar eden provokatörlerdir. Hukukun üstünlüğü, devletimizin gücüdür. İşkenceye sıfır tolerans, temel ilkemizdir. Terör, suç ve suçluyla mücadele etmek kadar provokatif her eylemle mücadele etmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek de sorumluluğumuzdur."