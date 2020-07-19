Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Keçiören ilçesinde 17 Temmuz Cuma günü saat 17.40 sıralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 9 kilo 400 gram eroin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 565 TL ele geçirildi.

6 şüpheli hakkında, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.