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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı | Son dakika haberleri

        Ankara'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 4 'DEAŞ' terör örgütü üyesi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 23:02 Güncelleme: 04.01.2025 - 23:02
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        4 DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde takibe aldıkları 34 KPL 554 plakalı otomobili durdurdu.

        Otomobilde bulunan 4 kişinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlendi. Yapılan denetimlerde otomobilde bulunan kişilerin 3'nün Suriyeli 1'nin ise Rus uyruklu olduğu ve 'DEAŞ' terör örgütü üyesi oldukları tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #ankara
        #DEAŞ operasyonu
        #haberler
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