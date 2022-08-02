Ankara'da palet fabrikasında yangın

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB), bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi 239'uncu Sokak'ta bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yükselen alevleri ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu alevleri söndürdü.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.