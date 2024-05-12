Ankara'da otomobil trafik levhası direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da kontolden çıkan bir otomobil trafik levhası direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Giriş: 12.05.2024 - 09:22 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:00
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Başkent Ankara'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Çankaya ilçesi Libya Caddesi'nde trafik levhası direğine çarptı.
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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
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Yaralanan araçtaki 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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