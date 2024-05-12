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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da otomobil trafik levhası direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Ankara'da otomobil trafik levhası direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Ankara'da kontolden çıkan bir otomobil trafik levhası direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 09:22 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:00
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          Başkent Ankara'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Çankaya ilçesi Libya Caddesi'nde trafik levhası direğine çarptı.

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          İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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          Yaralanan araçtaki 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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