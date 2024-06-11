Ankara'da öldürülen anne ve kızı, 2019'un ilk bebek ve annesiymiş | Son dakika haberleri

Ankara'da öldürülen anne ve kızı, 2019'un ilk bebek ve annesiymiş | Son dakika haberleri

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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı.

KIZINI ALIP ANNESİNİN YANINA GİTTİ Dün saat 15.00 sıralarında, Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesindeki Yeşilvadi Konutları'nda meydana gelen olayda, Yakup Koca, 1 ay önce 5 yaşındaki kızını da alıp annesinin yanına giden eşi Semiha Koca ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti.

SİTENİN KAMERİYASINDA KURŞUN YAĞDIRDI Semiha Koca ve boşanma aşamasındaki eşi, sitenin kameriyesinde bir araya geldi. Yakup Koca, çıkan tartışmada yanındaki tabancayla önce Semiha Koca'ya 6 el, ardından kızı Hilal Nur Koca'ya 1 kez ateş etti.

ANNE İLİ KIZI OLAY YERİNDE ÖLDÜ Yakup Koca, daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Anne ile kızı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Yakup Koca da kaldırıldığı hastanede öldü. REKLAM

ANNE VE KIZI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Yakınlarının Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeleri teslim aldığı anne ile kızı için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazesine yakınları, arkadaşları ve bölge halkının katıldığı Semiha Koca ile kızı Hilal Nur Koca, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

HİLAL, 2019 YILININ İLK BEBEĞİ OLARAK DÜNYAYA GELMİŞ Hilal Nur Koca'nın, Ankara'da 2019 yılının ilk bebeği olarak dünyaya geldiği, dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, anne ve kızını hastanede ziyaret ettiği ortaya çıktı.

ANNEYİ TEBRİK ETMİŞTİ Selçuk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal doğumla 2 kilo 840 gram dünyaya gelen Hilal Nur Koca'yı kucağına alıp altın takmış, anne Semiha Koca'yı da tebrik etmişti.

İlk çocuğunu dünyaya getiren Semiha Koca ile sohbet edip, Hilal Nur bebeğin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmesini dileyen Selçuk, "Yeni yıl vesilesiyle doğan her çocuğumuz bizler adına bir umut olur umarım" ifadelerini kullanmıştı.