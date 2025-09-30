Habertürk
        Ankara'da Kenan Doğulu rüzgarı

        Ankara'da Kenan Doğulu rüzgarı

        Kenan Doğulu, Ankara'da sevenleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 11:28 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:28
        Ankara'da Kenan Doğulu rüzgarı
        Kenan Doğulu, Ankara CerModern'de sevenleriyle buluştu. Kenan Doğulu, konsere 'Ara Beni Lütfen' şarkısıyla başlayarak açık havanın enerjisini ilk andan itibaren doruğa taşıdı.

        Ardından 'Baş Harfi Ben', 'Kandırdım' ve 'Şeytan Tüyü' gibi sevilen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Doğulu, gecenin sonunda yoğun alkışlar eşliğinde bis yaparak 'Tükendim Ben' şarkısını seslendirdi ve konseri noktaladı.

        #Kenan Doğulu

