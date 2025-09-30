Ankara'da Kenan Doğulu rüzgarı

Kenan Doğulu, Ankara CerModern'de sevenleriyle buluştu. Kenan Doğulu, konsere 'Ara Beni Lütfen' şarkısıyla başlayarak açık havanın enerjisini ilk andan itibaren doruğa taşıdı.

Ardından 'Baş Harfi Ben', 'Kandırdım' ve 'Şeytan Tüyü' gibi sevilen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Doğulu, gecenin sonunda yoğun alkışlar eşliğinde bis yaparak 'Tükendim Ben' şarkısını seslendirdi ve konseri noktaladı.