Ankara'da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Lalabel Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobilin çarpıştığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

DHA'nın haberine göre; kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.