Ankara'da enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü

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Ankara'nın Sincan ilçesinde iki kayınbiraderini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Törekent Mahallesi Seyirtepe Küme Evleri mevkisinde, Nuh Bozbuğa (43) ve Ali Bozbuğa (38), aralarında husumet bulunan enişteleri Kamil K. (52) ile boş bir arazide tartışmaya başladı.

AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kamil K, kayınbiraderleri Nuh ve Ali Bozbuğa'ya tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kardeşin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Kamil K, olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.