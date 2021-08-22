Ankara'da düğün yemeğinden 31 kişi zehirlendi

İHA

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi, Menekşe Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, akşamüstü düğün evinde yapılan tavuklu yemek, gelen misafirlere ikram edildi. Zaman geçtikçe misafirlerde baş dönmesi, mide bulantısı şikayetleri oluştu. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu misafirlerden 25’i Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi'ne, 6 kişi ise Polatlı Can Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla başvurdu.

İHA'nın haberine göre; hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.