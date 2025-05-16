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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da dere yatağında bıçaklanmış halde ölü bulundu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Dere yatağında bıçaklanmış halde ölü bulundu

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde Haydar Çakmak, bıçaklanmış halde dere yatağında ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 23:43 Güncelleme: 17.05.2025 - 00:18
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        Olay, akşam saatlerinde Mürsel Uluç Mahallesi'ndeki dere yatağında meydana geldi.

        Kavga sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bir kişiyi dere yatağında hareketsiz yatarken buldu.

        Ekiplerce yapılan kontrolde, isminin Haydar Çakmak olduğu belirlenen kişinin, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Çakmak'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

        Ayrıca Çakmak'ın işe gidip- gelmek için söz konusu dere yatağını kullandığı öğrenildi. Çakmak’ın acı haberini alıp olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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