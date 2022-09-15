Ankara'da darp izleri olan cansız beden bulundu

Ankara'da sokakta cansız bedeni bulunan şahsın vücudunda darp izleri tespit edildi.

Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde, sabah Kocatepe Camii'nin yanındaki sokakta hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, araştırma yaptı. Vücudunda ve yüzünde darp izleri bulunan cansız beden, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.