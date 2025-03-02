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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da camide doğal gaz sızıntısı; 16 kişi hastaneye kaldırıldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da camide doğal gaz sızıntısı; 16 kişi hastaneye kaldırıldı

        Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir camide, doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklanan sızıntı nedeniyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 00:37 Güncelleme: 02.03.2025 - 00:37
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        Ankara'da camide doğal gaz sızıntısı
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        Akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi’nde bulunan Fatma Bacı Camii’nde, teravih namazı kılındığı sırada cemaatten rahatsızlananlar oldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, caminin kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti.

        Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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