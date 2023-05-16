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Ankara'da bir gecekondu ve otomobil, çıkan yangında küle döndü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, istiflenmiş halde duran tahtaların tutuşmasıyla çıkan yangında bir gecekondu ve otomobil yanarak küle döndü

Giriş: 16.05.2023 - 19:17 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da bir gecekondu ve otomobil, çıkan yangında küle döndü
Bir gecekondu ve otomobil, yangında küle döndü
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DHA

Olay, saat 15.00 sıralarında Başpınar Mahallesi 1128'inci Sokak'ta meydana geldi.

Bir evin yan tarafında istiflenmiş tahtaların bilinmeyen nedenle tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki gecekondu ve garajına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin sıçradığı gecekondu ve otomobil küle dönerken, olayda kimse yaralanmadı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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