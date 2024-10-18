Ankara'da "Az Görüyorum" sempozyumu yapıldı: Az görme nedir?

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Az görmeye dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek için Ankara’da "Az Görüyorum" sempozyumu düzenlendi. Az görmenin çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabildiğine ve yaşamımızı nasıl etkilediğine ilişkin Prof. Dr. Aysun İdil ve Prof. Dr. Zuhal Özen Tunay Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

"BEYİNDEKİ PROBLEMLERDEN DE MEYDANA GELEBİLİR"

İdil, “Görme alanının belirli kısımlarında kayıplar olduğu için sağa sola eşyalara çarpabilir. Beyindeki bir takım problemler, damarsal hastalıklar, dejeneratif hastalıklar, inmeler, damar tıkanıkları bütün bu nedenlere serebral hastalıklar diyoruz. Beyindeki problemlerden de meydana gelebilir. Amacımız kişiyi bağımsız hale getirmek. Öncelikle mesela çevre düzenlemesi yapabiliriz, mesela aydınlatmadan tutun da kontrast arttırmaya kadar. Onun dışında görmesini daha rahat kullanacağı bir takım optik araçlar olabilir mesela teleskopik gözlükler” ifadelerini kullandı.

REKLAM "HAYATLARINI NASIL KOLAYLAŞTIRACAKLARINI ÖĞRENSİNLER" Özen ise “toplumda farkındalığı arttırmak gibi bir amacımız var. Böyle toplantıların sayıca artması lazım ki o kişiler haklarını bilsinler. Erişebilecekleri yöntemleri bilsinler. Hayatlarını nasıl kolaylaştıracaklarını öğrensinler. Öncelikli yaş grubumuz bizim özellikle 0-3 yaş grubu. Bu yaş grubu bizim için çok özel, çünkü büyümeye devam edecek, okula gidecek, iş sahibi olacak. Erken tedavi edebileceğimiz hastalıkları tedavi etmeliyiz, katarakt gibi glukom gibi. O süreçler devam ederken bir yandan da görsel habilitasyon yapmalıyız. Bebeğin gözlük ihtiyacı varsa bunu mutlaka veriyoruz. Amacımız beyne maksimum uyaran göndermek” diye konuştu.