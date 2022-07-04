Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni iş bölümü

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adliyedeki yeni iş bölümü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), yaz kararnamesinin ardından Ankara Adliyesi'nde bazı başsavcıvekilleri ile savcılar arasında yeni görevlendirme yapıldı.

Buna göre, Başsavcıvekili Halil Maçkaya, Basın Suçlarını Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olacak, parlamenterler hakkındaki şikayetlere ilişkin soruşturmaları yürütecek.

Uzlaştırma Bürosu ile Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu'ndan Başsavcıvekili Ali Ceyhun Ceylan sorumlu olacak.

Başsavcıvekili Özgür Kamışlık, Özel Soruşturma Bürosu, Başsavcıvekili Adnan Gümüş de Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'yla ilgili işleri yürütecek.

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Vergi Suçları Soruşturma Bürosu ve Talimat Bürosu'na ilişkin işlemlerden Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz sorumlu olacak.

Başsavcıvekili Mahmut Akıncı, Memur Suçları Soruşturma Bürosu'yla ilgili işleri yürütecek.

Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı personelle ilgili işlere bakacak. Karakülah, ayrıca Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Sağlık ve Sosyal İşler Bürosu'nun çalışmalarını denetleyecek.

Seri Muhakeme, Müracaat, Ön Büro, İlk Kayıt ve Tevzi büroları, Başsavcıvekili Ahmet Tüten'in sorumluluğuna verildi.

Çek Suçlarını Soruşturma Bürosu, Ön Ödeme Bürosu ve Kabahatler Bürosu'nun sorumluluğu Başsavcıvekili Ahmet Altun'da bulunacak.

Genel Soruşturma Bürosu'na başsavcıvekilleri Durdu Özer, Erkan Yüksel, Murat Özcan ve Mustafa Gökçe'nin yanı sıra Fatih Muşmal da görevlendirildi.

Başsavcıvekili Hamza Yokuş, Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu ile Bilişim Suçlarını Soruşturma Bürosu'nun işlerini yürütecek.

Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ile Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'yla ilgili işler Başsavcıvekili Ender Coşkun'un sorumluluğunda bulunacak.

Başsavcıvekili Vural Balcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluk alanındaki ceza infaz kurumlarından sorumlu olacak.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'yla ilgili işleri başsavcıvekilleri Veysel Kaçmaz ve Mehmet Işık yürütecek.

Yeni iş bölümünde başsavcıvekillerinin yanı sıra bazı duruşma ve soruşturma savcılarının görevlerinde de değişikliğe gidildi.

Fotoğraf: İHA