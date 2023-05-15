Ankara Çankaya Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ankara Çankaya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Ankara Çankaya başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ankara Çankaya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ankara Çankaya seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Ankara Çankaya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ankara Çankaya Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 92.12 seçime katılım oranı sağlanırken saat 06:01 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Ankara Çankaya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 490.727 oyla yüzde 75.00 - Recep Tayyip Erdoğan: 133.393 oyla yüzde 20.39 - Sinan Oğan: 28.742 oyla yüzde 4.39 - Muharrem İnce: 1.411 oyla yüzde 0.22 oy aldı.



Ankara Çankaya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 490.727 oyla yüzde 75.00Recep Tayyip Erdoğan: 133.393 oyla yüzde 20.39Sinan Oğan: 28.742 oyla yüzde 4.39Muharrem İnce: 1.411 oyla yüzde 0.22

Ankara Çankaya Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 92.13 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 06:01 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Ankara Çankaya milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 461.290 oyla yüzde 70.64 - Cumhur İttifakı: 132.636 oyla yüzde 20.31 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 26.301 oyla yüzde 4.03 - Ata İttifakı: 18.904 oyla yüzde 2.9 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 3.372 oyla yüzde 0.51 aldı. Saat 06:01 itibarıyla 2023 Ankara Çankaya milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 461.290 oyla yüzde 70.64Cumhur İttifakı: 132.636 oyla yüzde 20.31Emek ve Özgürlük İttifakı: 26.301 oyla yüzde 4.03Ata İttifakı: 18.904 oyla yüzde 2.9Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 3.372 oyla yüzde 0.51CHP: 356.611 oyla yüzde 54.61İYİ Parti: 104.679 oyla yüzde 16.03AK Parti: 91.379 oyla yüzde 13.99MHP: 30.519 oyla yüzde 4.67YEŞİL SOL: 26.301 oyla yüzde 4.03ZP: 18.075 oyla yüzde 2.77YENİDEN REFAH: 7.234 oyla yüzde 1.11MEMLEKET: 6.225 oyla yüzde 0.95BBP: 3.504 oyla yüzde 0.54TKP: 2.361 oyla yüzde 0.36AP: 829 oyla yüzde 0.13GBP: 747 oyla yüzde 0.11SOL PARTI: 719 oyla yüzde 0.11GENÇ: 717 oyla yüzde 0.11ANAP: 648 oyla yüzde 0.10MP: 491 oyla yüzde 0.08AB: 309 oyla yüzde 0.05TKH: 292 oyla yüzde 0.04MİLLİYOL: 226 oyla yüzde 0.03HKP: 226 oyla yüzde 0.03HAKPAR: 149 oyla yüzde 0.02TİP: 0 oyla yüzde 0.00YP: 0 oyla yüzde 0.00