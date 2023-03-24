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Ankara - Bolu arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Ankara - Bolu arası kaç saat?

İki şehrin coğrafi konumlarını ele alarak kaç saatte ulaşım sağlayabileceğimiz hakkında kabaca tahminlerde bulunabiliriz. Ankara ilimiz İç Anadolu, Bolu şehrimiz ise Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır.

Giriş: 24.03.2023 - 21:21 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Bolu Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Bolu Arası Kaç Saat?
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Ankara Bolu Arası Kaç Km?

İki şehirde harita üzerinde peşi sıra konumlanış komşu şehirlerdir. Dolayısıyla aralarındaki km farkı da oldukça azdır. İki şehir arasındaki 187 kilometre bulunmaktadır. Bu sebeple Ankara üzerinden Bolu’ya ya da tersi istikametine ulaşım için genellikle özel araçla ulaşım tercih edilir.

Ankara Bolu Arası Kaç Saat?

En merak edilen konulardan biri de Ankara üzerinden Bolu’ya kaç saatte ulaşım sağlayacağımızdır. Kullandığımız karayolları ve vasıtalara ulaşım süresini uzatmakta ya da kısaltmaktadır. Ankara bolu arası araçla ortalama 2 saat 2 dakika kadar sürmektedir. Otobüsle ulaşım ise 2 saat 30 dakikayı bulmaktadır. Bolu şehrine ait havalimanı bulunmadığından dolayı Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkış yapan uçaklar Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na iniş sağlamaktadır.

Bolu Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Yakın mesafeli bu iki merkezi şehir arasında en uygun ulaşım alternatifi özel araçlardır. İki şehir arasının kısa mesafede olması ve kolay ulaşım imkânı sunması sebebiyle genellikle araçla ulaşım ön plana çıkmaktadır. Bolu Ankara arası Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Anadolu Otoyolu üzerinden 2 saat 2 dakika kadar sürmektedir.

Bolu Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Bolu ile Ankara arasında araçla ulaşımdan sonra tercih edebileceğiniz en mantıklı seçenek otobüsle seyahattir. Firmaların seferlerine internet üzerinden ulaşabilir, kalkış ve varış saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Bolu üzerinden Ankara’ya otobüsle ulaşım 2 saat 30 dakika kadardır. İki şehir arasının kaç saat sürdüğü otobüs firmasına bağlı olarak uzayabilmekte ya da kısalabilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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