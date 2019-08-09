Ankara bayram namazı saati

09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'da ikamet eden vatandaşlar Kurban Bayramı namazını saati kaçta kılacaklarını merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namaz saatleri açıklandı. İşte Ankara başta olmak üzere tüm illerin bayram namaz saatleri...
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat 06.33'te kılınacak. Diğer illerdeki bayram namazı saatleri ise şöyle:
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.
ANKARA'DA KURBAN KESİMİ
Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş yurtları Kurumunun kurban kesim ve satış organizasyonundaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımı, açık cezaevlerindeki mahkumlar tarafından yapılıyor.
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş yurtları Kurumu Hakimi Fettah Çavuş, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunun kurbanlık kesim ve satış alanında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Çavuş, iş yurtları kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere meslek veya sanat kazandırmak maksadıyla eğitim programları düzenlendiğini ve bugün itibarıyla 303 iş yurdu müdürlüğünde yılda 60 bin mahkum ve tutukluya 180'den fazla iş kolunda eğitim verildiğini söyledi.
Çeşitli kamu kurumlarının yanı sıra bazı sivil toplum kuruşlarıyla da iş birliği yaptıklarını belirten Çavuş, mahkumlara ustalık, kalfalık ve mesleki yeterlilik belgesi verildiğini ifade etti.
Ankara'daki kurban organizasyonunun eğitim faaliyetlerinin parçası olduğunu anlatan Çavuş, verilen eğitimle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımını gerçekleştiren mahkumların profesyonel anlamda meslek sahibi olmalarının sağlandığını söyledi.
Kurban organizasyonunun İslami kurallara uygun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Çavuş, "Burada 190 büyükbaş, 550 küçükbaş hayvan kesimi yapılacaktır. Bu programda 150 personelle 200 mahkum görev yapacaktır." diye konuştu.
Çavuş, kesim ve satış alanındaki hayvanların bakımının Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İş yurdu Müdürlüğündeki mahkumlar tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
Niğde Açık Cezaevinden gelen mahkumlardan Uğur Demirbaş, iki yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, eğitimler sayesinde hayvan yetiştiriciliği konusunda kendisini geliştirdiğini söyledi.
Demirbaş, eğitimler neticesinde meslek sahibi olduğunu ve tahliyesinin ardından aynı işi yapacağını ifade etti.
Mahkumlardan Kadir Karakuş da hayvancılık konusunda kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını, cezaevinden çıktığında bu işi yapmayı planladığını belirtti.
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