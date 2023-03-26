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Türkiye’nin başkenti Ankara’dan Adana’ya sık sık ulaşım gerçekleştirilir. Bireyler kimi zaman özel araçlarıyla bu iller arasında seyahatlerini yaparken kimi zaman otobüs kimi zaman da uçak yolculuğunu tercih eder. İşte, Ankara Adana arası yapılan yolculuklarda kullanılabilecek ulaşım seçenekleri ve hakkında merak edilen tüm detaylar yazımızda.

Ankara Adana Arası Kaç Km?

Adana’dan Ankara’ya ya da Ankara’dan Adana’ya gitmek isteyen kişiler, yola çıkmadan önce iki şehir arasında yapılacak seyahatlerin detayları hakkında araştırma yapmak ister. Bu yüzden internet üzerinden en çok araştırılan soru karşımıza Ankara Adana arası kaç km olarak çıkar. Ankara Adana arası km mesafesi kullanılan ulaşım seçeneğine ve yollarına gçre değişkenlik gösterebilir. Karayolu üzerinden iki il arasındaki km mesafesi 544 km larak hhesaplanmıştır. Hava yolu km mesafesi ise Ankara Adana arasında 372 km’dir.

Ankara Adana Arası Kaç Saat?

Ankara ve Adana arasında seyahat gerçekleştirmek isteyen kişilerin merak ettikleri bir diğer konu ise iki şehir arasında yolculukların ne kadar sürede tamamlanacağıdır. Bu yüzdne internet üzerinden de Ankara Adana arası kaç saat soruları sorulmaktadır. Ankara ve Adana arasındaki yolculuk süresinin ne kadar süreceği tercih edilen ulaşım aracına göre değişkenlik gösterecektir. Yazımızda Ankara ve Adana arasında karayolu ve hava yolu ile yapılan yolculukların süresinin detaylarını bulabilirsiniz.

Adana Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Şehirler arasında birbirine yakın olan bölgelerde kişiler özel araçları ile seyahat etmek isteyebilir. Özel araç ile yolculuğun kişinin insiyatifinde planlanması bu seçeneği daha da tercih edilir kılmaktadır. Ancak kişiler özel araçları ile yola çıkmadan önce Ankara ve Adana arasının kaç km olduğunu ya da bu yolculuğun kça saatte tamamlanacağının cevaplarını almak ister. Ankara ve Adana arasında 544 km mesafe olduğu bilinmektedir. Bu iki il arasında yapılan yolculuk da bu kapsamda 5 saat 10 dakika gibi bir sürede tamamlanır. Ancak burada aracın modeli, hız limiti ve verilen molalar yolculuğun süresinin değişmesinde etkilidir.

Adana Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ankara ve Adana arasında yolculuk yapmak isteyenlerin ulaşım seçeneklerinden biri de otobüstür. Otobüs yolculukları uçak yolculukları ve özel araç yolculuklarına göre daha uygun fiyatlarla yapıldığı için kişiler tarafından tercih edilebilir. Ancak burada kişiler yine de otobüs yolculuğuna çıkmadan önce iki şehir arasındaki yolculuk süresini merak eder. Ankara ve Adana arasında otobüsle yolculuk yapmak isteyen birinin bu seyahatin 6 ila 6 buçuk saat arasında değiştini bilmesi gerekmektedir.

Adana Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara ve Adana arasında tercih edilebilecek ulaşım seçeneklerinden biri de uçak yolculuğudur. Uçak yolculuğu özel araç ve otobüs yolculuğuna göre daha kısa sürede ve daha konforlu bir şekilde gerçekleşir. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Adana Şakirpaşa Havalimanı’na yapılan bu uçak yolculuğu 1 saat sürmektedir. Ankara ve Adana arasındaki hava yolu mesafe farkı da 373 km olarak hesaplanmıştır. Adana havalimanından şehir merkezine de ulaşım oldukça kolaydır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk